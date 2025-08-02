Yağmur sonrası kayganlaşan yol kazaya sebep oldu

Yağmur sonrası ilk kaza Gaziosmanpaşa'da saat 13.30 sıralarında Karayolu Mahallesi'nde meydana geldi. TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonu virajı döndüğü sırada yağmur nedeniyle ıslanan zeminde kayarak yoldan çıktı. Aynı yönde seyir halinde olan kamyonet ise 50 metre ileride yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Şans eseri her iki kazada da yaralanan olmazken bölgede yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.

ÜSKÜDAR'DA KAYGANLAŞAN YOLDA AKARYAKIT TANKERİ DEVRİLDİ

Yağışlar sırasında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Özbek Sokak'ta akaryakıt yüklü tanker, yokuşa girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi. Devrilen tanker, sokakta park halinde olan otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazada tankerden sızan akaryakıt sebebiyle sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.