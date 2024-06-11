Yağmur suyu kanalından dereye gübre akıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli köyünde bulunan bir besi çiftliğinde gübre atıkları yağmur suyu kanalına aktarılıyor. Tarlaların arasından geçen içi hayvan gübresi dolu kanal, ardından doğa harikası dereye boşalıyor. Derenin geçtiği bölgeler ile tarlalarda yoğun koku köylüleri mağdur ederken, deredeki balıklar telef oluyor. Köyde bulunan besi çiftliğinin gübreleri uzun yıllardır dereye boşaltılmasından şikayetçi olan vatandaşlar, sıkıntının çözüme kavuşmasını bekliyor. Daha önce dereden balık tutmaya geldiklerini ve yüzdüklerini söyleyen köy halkı, suyun kirlenmesi ve pis koku sebebiyle artık yaklaşamadıklarını belirterek, yetkililere seslendi.35 yıldır Sevindikli köyünde yaşadığını söyleyen Ahmet Kiraz, "Köyde bulunan çiftliğin pisliği dereye akıyor. Yetkililerden bu duruma çözüm bulmasını rica ediyoruz. Derenin hali içler acısı. Balıklar ölüyor. Çocuklar dereye girip yüzemiyor. Eskiden biz de dereye girerdik, şimdi yanına yaklaşamıyoruz. Daha önce balık tutuyorduk, şimdi tutamaz hale geldik. Aşırı derecede koku var. Yıllardır çiftliğin gübresi dereye akıyor. Çiftlik sahibine bu durumu bildirdik ama bir çözüme ulaşamadık. Önlem alacaklarını söylediler ama almadılar. 4-5 yıldır çiftliğin pisliği dereye akıyor. Yağmur suyu kanalında su akacağı yerde gübre akıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan ihbar üzerine bölgeye Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri gelerek gerekli tutanakları tuttu. İHA