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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Yağmur ve dolu 14 kenti vurdu

Önceki gün başlayan ve dün de etkili olan sağanak yağış birçok ilde etkili oldu. İşyeri, ev ve tarlaları su bastı. Araçlar göle dönen yollarda kaldı. Adıyaman, Çorum, Denizli ve Antalya’da aynı zamanda yağan dolu etkili oldu

Yağmur ve dolu 14 kenti vurdu
Türkiye önceki gün ve akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar süren sağanak yağışa ve doluya teslim olurken birçok ilde su baskınları meydana geldi. Adana'da önceki gece başlayan ve sabaha kadar süren şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su basarken cadde ve sokaklar dereye döndü. Bir trafik polisi, göle dönen yoldaki suyu sopayla rögarı açarak tahliye etmeye çalıştı. Adana Oto Center'da iki işyerinin çatısı çöktü ve araçlar zarar gördü. Adana- Mersin arasındaki tren rayları zarar görünce yolcular raylardan yürüdü. Mersin'de Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde bazı ev ve işyerlerini, Tarsus ilçesinde tarım arazilerini su bastı. Bir sitenin otoparkındaki araçlar suyun altında kaldı.



İstinat duvarı park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Antalya'da 15 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle yollar göle döndü. Kepez ilçesinde araçlar mahsur kaldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde cadde ve sokaklar göle dönerken, Aydın-Muğla karayolunda çökme yaşandı. Karabük'de bazı köyler selden zarar gördü. Osmaniye'de fırtına ağaçları kökünden söktü, evleri su bastı. Elazığ'da bazı cadde ve sokakları su bastı. Çorum'da dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Kula köyünde Kızılırmak'ın taşması sonucu bir ev, iki ahır, üç tahıl deposu ve tarlaları su bastı. Eskişehir'de sağanak nedeniyle bazı tramvay seferleri aksadı. Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde sağanak nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sinop'un Boyabat, Saraydüzü ve Durağan ilçesinde su baskınları yaşandı.




MAZGALLARDAN PLAKALAR ÇIKTI
Denızli'de yağış sırasında yüksek kesimlerden yağmur sularıyla sürüklenen taş ve toprak parçaları mazgalların tıkanmasına neden olunca bulvarın bazı kesimleri suyla doldu. Birçok araç trafikte mahsur kaldı, ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katları da sular altında kaldı. Mazgallardan 7 ayrı araca ait plaka çıkarıldı.




ANKARA YINE SULAR ALTINDA
Ankara'da da yollar göle döndü. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ankara-Kırıkkale yolunda trafik kilitlenince vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Su tahliye kanalına düşen bir otobüste mahsur kalan 3 kişi iş makinesiyle kurtarıldı.

CEVİZ GİBİ DOLU
Adıyaman merkez, Besni ve Sincik ilçelerinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Doluya yolda yakalanan birçok vatandaş akaryakıt istasyonlarına girerek araçlarını doludan korumaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini battaniye ya da kilimle örttü.


Murat KARAMAN-Bekir COŞKUN-Neslihan ÖZBOZKURT-Erdoğan ÖZTÜRK/SABAH

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Yağmur ve dolu 14 kenti vurdu
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