Yer İstanbul Beşiktaş: İstinat duvarı park halindeki 8 aracın üzerine devrildi

İstinat duvarının yıkılma olayı saat 23.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi Yanki Sokağı'nda meydana geldi. Birlik Sitesi bahçesinin istinat duvarı, yağışın etkisiyle ağırlaşan toprağı taşıyamayarak park halindeki 8 aracın üzerine yıkıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda ve çevrede detaylı incelemelerde bulundu.

Yapılan kontrollerde olayda ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edilirken tedbir amaçlı AFAD ve UMKE ekipleri de yıkılmanın yaşandığı bölgede çalışmalarda bulundu.

Toprak altında kalan ve hasar gören araçlar, vinçle bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beşiktaş'ta istinat duvarının 8 aracın üstüne çökme anları kamerada | Video