İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü!

D-100 kara yolu Güzelce mevkisi Ankara istikametinde saat 13.00 sıralarında seyir halindeki beton mikserinin sürücüsü yağış nedeniyle hakimiyetini kaybetti.

Araç yolda kayarak yan dönerek ilerleyip bariyerlere çarptı, seyir halinde olan sürücüler de güçlükle durabildi. Bariyere çarparak durabilen araç nedeniyle trafik akışı yavaşladı. Aynı mevkide yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden çöp kamyonu şoförü kayarak bariyerlere çaptı. O esnada kamyonun arkasında seyir halinde olan başka bir çöp kamyonu sürücüsü de kaza nedeniyle duramayarak bariyerlere çarptı. Yağışlarla birlikte üç büyük araç facianın eşiğinden döndü.