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Giriş Tarihi: 1.5.2025 17:40 Son Güncelleme: 1.5.2025 17:45

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü!

İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu’nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda saniye farkla kamyon ve iki çöp kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Facianın eşiğinde dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü!

D-100 kara yolu Güzelce mevkisi Ankara istikametinde saat 13.00 sıralarında seyir halindeki beton mikserinin sürücüsü yağış nedeniyle hakimiyetini kaybetti.

Araç yolda kayarak yan dönerek ilerleyip bariyerlere çarptı, seyir halinde olan sürücüler de güçlükle durabildi. Bariyere çarparak durabilen araç nedeniyle trafik akışı yavaşladı. Aynı mevkide yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden çöp kamyonu şoförü kayarak bariyerlere çaptı. O esnada kamyonun arkasında seyir halinde olan başka bir çöp kamyonu sürücüsü de kaza nedeniyle duramayarak bariyerlere çarptı. Yağışlarla birlikte üç büyük araç facianın eşiğinden döndü.

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İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü!
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