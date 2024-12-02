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Giriş Tarihi: 2.12.2024 11:28 Son Güncelleme: 2.12.2024 11:29

Yağmur yağdı trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk gününde başlayan yağmurun da etkisini artırması nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yağmur yağdı trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkisini artırdı. İşlerine araçlarıyla gitmek isteyen sürücüler yağış nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda hız düşürerek ilerledi. Kozyatağı'nda yağmur şiddetini zaman zaman artırırken trafik D-100 Karayolu'nda durma noktasına geldi.

Trafik uygulamasında saat 08.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 78'lere kadar çıktı. İstanbul'da etkili olan sağnak yağış nedeniyle hava sıcaklığı 11 dereceye kadar düştü. Yağışların Çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi.

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Yağmur yağdı trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
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