Yağmur yağsa da barajlardaki su çok düşük

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi Meteoroloji Mühendisi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu kentte etkili olan sağanak yağışların etkisini değerlendirdi. Yağışların artmasını beklediklerini dile getiren Kadıoğlu, "Şu anda da barajlarda da doluluk oranı yüzde 30. Bu tabii bir kaygı yaratıyor. Yağmurlar yağmaya başladı ama buna rağmen barajlardaki su geçmiş yıllara göre çok düşük" dedi. Kadıoğlu, "1 Ekim'de de su bütçesi yapmış olmamız lazım her kentte. Sonra su bütçesinde Ekim, Kasım, Aralık yaptığımız bütçeye göre yağışlar nasıl gidiyor. Bütçede açık verip vermediğimizi görmek" diye konuştu.Çeşitli önlemler alınması gerektiğine de değinen Kadıoğlu, "Gereksiz sulamaları, varsa havuzların doldurulması, yolların, meydanların yıkanması gibi şeylerden vazgeçmemiz gerekiyor belli bir süre. Biz bunu yapmıyoruz. Kuraklık var diyoruz ama kuraklık yokmuş gibi su tüketmeye devam ediyoruz. Meydanları, yolları yıkamaya devam ediyoruz bu tabii yanlış bir şey" dedi. DHA