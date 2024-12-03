Yağmurda kayan kamyonet refüje çarpıp aydınlatma direğini devirdi

Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde, kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kağıthane yönüne giden Ramazan Aytan idaresindeki kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Refüje çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarparak devirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaralanan sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.