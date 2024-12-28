Haberler Yaşam Haberleri Yağmurda kayan otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 28.12.2024 14:50 Son Güncelleme: 28.12.2024 15:30

Yağmurda kayan otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Beylikdüzü’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf Çetin -28 idaresindeki otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada araçtakilerden  Yusuf Çetin ölürken iki kişide yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yağmurda kayan otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yağış nedeniyle ölümle le sonuçlanan kaza sabah saat 05.27 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü Yusuf Çetin (28), yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun ortasında bulunan demir bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücü Yusuf Çetin'in sıkıştığını tespit etti. Çetin'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtaki diğer yolcular Yusuf Göçer (20) ile Miraç Şentürk (20) ise yaralı olarak en yakın hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yağmurda kayan otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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