Yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu

Başkent'te perşembe günü etkili olan sıcak hava, akşam üzeri yerini kara bulutlara bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakması ile başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
VALİLİK SAAT VEREREK UYARDI
Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il merkezinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" şeklinde paylaşımda bulunarak vatandaşlara uyarıda bulundu.
Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok altgeçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise suya gömüldü. Çankaya başta olmak üzere Etimesgut, Keçiören, Mamak, Altındağ, Yenimahalle ve Elmadağ'da yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Ayrıca birçok ev ve iş yerini de su bastı.
GENÇ KIZIN ÜZERİNE PANO DEVRİLDİ
Alınan bilgiye göre, Başkentte saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, tabelanın altına sığındı. Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz'un (20) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETE YILDIRIM DÜŞTÜ
Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Üç Şehitler Caddesi kavşağında fırtına ve sağanak yağış sırasında seyir halinde olan motosiklete yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesiyle motor alev topuna dönerken devrilen motosikletten düşen sürücü yol kenarına savruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Başka bir olayda ise; Yıldırım düşmesi sonucu yanmaya başlayan otomobil sürücüsü olaydan yara almadan son anda kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.