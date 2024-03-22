Yağmurla birlikte hava sıcaklığı da düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Türkiye genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışları etkili olurken İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmurla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. Daha önce 18 derece civarında yaz günleri yaşanırken aniden değişen hava şartları nedeniyle sağanak yağış ve soğuk hava etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığı da 7 derecelere kadar düşüş sağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre ise İstanbul'da hava sıcaklığının İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece olurken hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu olarak 13 derece ve Pazartesi günü ise 16 derece ile birlikte yağışlı havanın etkili olacağı kaydedildi.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI 79.72 ORANINDA ARTTI

Yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yüzde 79.72 olarak ölçülürken Barajlardan Alibeyköy'de 70.11, Ömerli'de 88.68, Darlık'ta 86.24, Elmalı 89.68, Terkos 82.09, Büyükçekmece 75.65, Sazlıdere 58.96, Istrancalar 66.46, Kazandere 75.33, ve Papuçdere 73.7 oranında su seviyesi yükseldi.