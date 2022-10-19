Yağmurlu havada feci kaza: 2 ölü 7 yaralı

Hastanede tedavi altına alınan Utku Agocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol Sultangazi istikametine tamamen trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.