Yağmurlu havada feci kaza: 2 ölü 7 yaralı

Kaza akşam saatlerinde hafif yağışın olduğu saatlerinde meydana geldi. Saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı'nda meydana gelen kazada Utku Muharrem Kerman kontrolündeki otomobil ile Ekrem Genç kontrolündeki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Ekrem Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastanede tedavi altına alınan Utku Agocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol Sultangazi istikametine tamamen trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
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Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.