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Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:54

Yağmurlu havada feci kaza: 2 ölü 7 yaralı

İstanbul Arnavutköy’de hafif yağan yağmurda kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerinde sıkışanları kurtarmaya çalışan itfaiye eri, kurtardığı bir yaralıyı sırtında taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yağmurlu havada feci kaza: 2 ölü 7 yaralı

Kaza akşam saatlerinde hafif yağışın olduğu saatlerinde meydana geldi. Saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı'nda meydana gelen kazada Utku Muharrem Kerman kontrolündeki otomobil ile Ekrem Genç kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Ekrem Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye eri bir yaralıyı sırtında ambulansa taşıdı. Yaralılardan Utku Muharrem Kerman, Ahmet Doğan, Utku Agocuk, Muhammet Emin Genç, Emrah Genç, Fatmanur Genç, Mihraç Genç sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Utku Agocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol Sultangazi istikametine tamamen trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

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Yağmurlu havada feci kaza: 2 ölü 7 yaralı
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