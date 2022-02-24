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Giriş Tarihi: 24.2.2022 11:04 Son Güncelleme: 24.2.2022 11:08

Yağmur’u arama çalışmaları 3’üncü gününde

MURAT YILDIRIM
Yağmur’u arama çalışmaları 3’üncü gününde

Muş'ta önceki gün Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi Yağmur Özkan’ın bulunmasına amacıyla çalışmalar, bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı.

Muş'tan geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden düşerek gözden kaybolan Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları 3'üncü gün de sürüyor.

Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van Emniyet müdürlüklerinde görevli 23 "kurbağa adam" ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma, UMKE, itfaiye ekipleri nehrin bulunduğu bölgede çalışmalarını yapıyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Necati Turan, olayın bildirilmesi üzerine 22 Şubat saat 23.00'te Muş'a geldiklerini belirtti.

Gece 03.30'a kadar arama çalışması yaptıklarını belirten Turan, "Gece ve hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdik. Yaklaşık 5 kilometre alan su içinden, su üstünden ve drone ile kontrol edildi. Herhangi bir netice elde edilememesi üzerine Koruma Daire Başkanlığı'na bilgi verilerek ek ekip talep edildi. Bize takviye olarak Elazığ, Adıyaman, Muş ve Van ekipleri gönderildi. Arama çalışmalarına yeniden başladık. Amacımız kayıp kişinin Murat Nehri'ne ulaşmadan biran önce bulunması. Burada 23 dalgıç personelle arama çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca AFAD'tan da takviye olarak ekipler de mevcut" ifadelerini kullandı.

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Yağmur’u arama çalışmaları 3’üncü gününde
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