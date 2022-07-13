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Giriş Tarihi: 13.7.2022 16:36 Son Güncelleme: 13.7.2022 17:04

Yahşihan’da kaynak suyu aranıyor

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, oluşabilecek herhangi bir kuraklık riskine karşın alternatif su kaynağa arama çalışmaları başladı. Saniyede 140 litre suyun tüketildiği ilçede 5 bölgede ekipler tarafından kaynak suyu aranıyor.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Yahşihan’da kaynak suyu aranıyor

Hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan su tüketimi nedeniyle Yahşihan ilçesinde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Oluşabilecek herhangi bir kuraklık riskine karşın 5 ayrı bölgede mühendisler tarafından su arama çalışması yapılıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede su problemini tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PROBLEMİ

Öz kaynaklardan elde edilen su tüketim miktarının saniyede 50 litre olduğunu söyleyen Türkyılmaz, "İlçemizin kullandığı su miktarı yaklaşık 140 litreye tekabül ediyor. Saniyede 90 litre sular birliğinden biz su alıyoruz. Bunu daha minimuma indirmek için bugün arkadaşlarımız sahada rezistivite çalışmalarını 5 bölgede yapıyor. Rezistivite çalışmalarımız bittiği zaman Yahşihan'ın su sıkıntılarını tamamen kaldırmayı planlıyoruz. Ülkelerin ve dünyanın en büyük problemi, su sıkıntısı gelmektedir. Önceliğimiz su rezervlerini daha aktif hale getirip bitirmiş olduğumuz altyapıyla da entegre edip susuzluktan kurtarmaktır" dedi.

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Yahşihan’da kaynak suyu aranıyor
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