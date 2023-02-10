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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Yahudi Cemaati Başkanı ile eşi de öldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yahudi Cemaati Başkanı ile eşi de öldü
ASRIN felaketinde en çok yıkımın yaşandığı illerden Hatay'ın Antakya Yahudi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu ile eşi Tuna Cenudioğlu, depremde enkaz altında kaldı. Şaul ve Tuna Cenudioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Cenudioğlu çiftinin cenazesinin Hatay'daki işlemlerin ardından İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu, "Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu'nun Antakya depreminde hayatlarını kaybetmiş olmalarından büyük üzüntü duyuyoruz. Aileleri ve Türk Yahudi Toplumu'na başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

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Yahudi Cemaati Başkanı ile eşi de öldü
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