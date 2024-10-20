Yahya Sinvar Anısına Gıyabi Cenaze Namazı ve Taziye Çadırı kuruldu

Bingöl Belediyesi önünde düzenlenen gıyabi cenaze namazında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar anıldı. Ayrıca, taziye çadırı kurularak Sinvar'ın ölümünden dolayı taziyeler kabul edildi. Gazzeli Muhammed Hamdia ve Nihad Abunnaser, misafirlerle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini kabul etti. Katılımcılar, Sinvar'ın yaşamı ve mücadelesi üzerine düşüncelerini paylaştı. Etkinlik, yapılan dualarla sona erdi ve katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine vesile oldu.