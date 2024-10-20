Haberler Yaşam Haberleri Yahya Sinvar Anısına Gıyabi Cenaze Namazı ve Taziye Çadırı kuruldu
Giriş Tarihi: 20.10.2024 16:41 Son Güncelleme: 20.10.2024 16:49

Yahya Sinvar Anısına Gıyabi Cenaze Namazı ve Taziye Çadırı kuruldu

Bingöl Belediyesi önünde düzenlenen gıyabi cenaze namazında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar anıldı. Törene bölgedeki birçok kişi katıldı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Yahya Sinvar Anısına Gıyabi Cenaze Namazı ve Taziye Çadırı kuruldu

Bingöl Belediyesi önünde düzenlenen gıyabi cenaze namazında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar anıldı. Ayrıca, taziye çadırı kurularak Sinvar'ın ölümünden dolayı taziyeler kabul edildi. Gazzeli Muhammed Hamdia ve Nihad Abunnaser, misafirlerle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini kabul etti. Katılımcılar, Sinvar'ın yaşamı ve mücadelesi üzerine düşüncelerini paylaştı. Etkinlik, yapılan dualarla sona erdi ve katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine vesile oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yahya Sinvar Anısına Gıyabi Cenaze Namazı ve Taziye Çadırı kuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA