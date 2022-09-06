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Giriş Tarihi: 6.9.2022 10:11

Yahyalar grubu hırsızlık çetesi çökertildi

Ankara’da otomobil hırsızlığı yapan ‘Yahyalar grubuna’ operasyon düzenlendi. Toplam 41 olaya karışan 16 şüpheliyle ilgili 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 2’si çocuk toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Yahyalar grubu hırsızlık çetesi çökertildi

Ankara'da iş yerlerinden, otomobillerden ve evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin 'Yahyalar grubu' çetesi olduğu ve Ankara'da 21 iş yerinden,13 açıktan, 4 oto hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık, 1 evden hırsızlık, 1 yağma olmak üzere toplam 41 olaya karıştıkları tespit edildi.

20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheliyle ilgili 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 2 suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin yakalama çalışmalarını devam ettiği öğrenildi. Yahyalar grubu üyesi olan Ferdi K.'nın ise operasyondan bir gün önce kesici aletle yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği aktarıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca 1 tüfek bu silahlara ait bol miktarda fişek ve mermi ele geçirildi.

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Yahyalar grubu hırsızlık çetesi çökertildi
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