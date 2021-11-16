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Giriş Tarihi: 16.11.2021 23:45

Yakalama kararı bulunan 80 şahıs tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN

Denizli’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir hafta içerisinde 87 bin 457 şahıs sorgulanırken asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden 80 şüpheli şahıs tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri bir haftada Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamaları yaptı. İl genelinde yapılan GBT ve UYAP sorgulamaları kapsamında 87 bin 457 vatandaş sorgulandı.

Sorgulamalarda hakkında aranması bulunan 132 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde, asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden 80 şüpheli şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Yakalama kararı bulunan 80 şahıs tutuklandı
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