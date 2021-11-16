Yakalama kararı bulunan 80 şahıs tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri bir haftada Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamaları yaptı. İl genelinde yapılan GBT ve UYAP sorgulamaları kapsamında 87 bin 457 vatandaş sorgulandı.

Sorgulamalarda hakkında aranması bulunan 132 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde, asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden 80 şüpheli şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.