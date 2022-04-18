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Giriş Tarihi: 18.4.2022 20:38 Son Güncelleme: 18.4.2022 20:50

Yakalanacağını anlayan firari hükümlü balkondan atladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yakalanacağını anlayan firari hükümlü balkondan atladı

Elazığ'da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 12 yıl  kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G, polislerin kendisini yakalayacağını anlayınca 1. kat balkondan atladı. Bacağı kırılan O.G, önce hastaneye sonra cezaevine götürüldü.

Kayseri'de gece bekçileri tarafından durdurulan O.G, bekçilere önce silah çekip sonra havaya ateş ederek aracıyla kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen polis, önce O.G'nin kimliğini sonra adresini belirledi. Elazığ'da hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G, polislerin kapıyı çalmasıyla birlikte 1. kattaki balkondan aşağıya atladı. Bacağı kırılan O.G, Olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O.G'nin evinde yapılan aramalarda ise olay günü kullandığı havalı tabanca da ele geçirildi. O.G, bacağının alçıya alınmasının ardından cezaevine götürüldü.

Yakalanacağını anlayan firari hükümlü balkondan atladı | Video

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Yakalanacağını anlayan firari hükümlü balkondan atladı
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