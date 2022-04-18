Kayseri'de gece bekçileri tarafından durdurulan O.G, bekçilere önce silah çekip sonra havaya ateş ederek aracıyla kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen polis, önce O.G'nin kimliğini sonra adresini belirledi. Elazığ'da hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G, polislerin kapıyı çalmasıyla birlikte 1. kattaki balkondan aşağıya atladı. Bacağı kırılan O.G, Olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O.G'nin evinde yapılan aramalarda ise olay günü kullandığı havalı tabanca da ele geçirildi. O.G, bacağının alçıya alınmasının ardından cezaevine götürüldü.

Yakalanacağını anlayan firari hükümlü balkondan atladı | Video