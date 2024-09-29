Yakalanacağını anlayınca canına kıydı

Büyükçekmece'de, polis ekipleri tarafından uzun zamandır aranan şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalanacağını anlayınca intihar etti.Olay, akşam saatlerinde Kamiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Şüphelinin kaldığı adresi tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polise ateş açan kişinin silahından çıkan kurşunlardan biri, polis ekiplerinin kalkanına isabet etti. Yakalanacağını anlayınca, silahla yaşamına son veren şüphelinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.