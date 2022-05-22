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Giriş Tarihi: 22.5.2022 16:15 Son Güncelleme: 22.5.2022 16:16

Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı

Pendik'te henüz bilinmeyen bir nedenle polisin dur ihtarına uymayıp kaçan bir kişi yakalanacağını anlayınca arabasından inip silahıyla kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan Bayram Ç.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İddiaya göre olay, cuma günü saat 23.15 sıralarında Çamlık Mahallesi'nde yaşandı. Hakkında arama kaydı bulunan Bayram Ç., otomobille seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Otomobili durduran şahıs, araçtan inip kaçmaya çalıştığı esnada yakalanacağını anlayınca üzerindeki tabancasını çıkarıp kendini vurdu.

Bayram Ç. kanlar içinde kaldırıma yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bayram Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bayram Ç.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı noktada inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı
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