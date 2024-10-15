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Giriş Tarihi: 15.10.2024 09:35

Yakalanan firari suç makinesinden gazetecilere arsız söylemler: “Başlığı düzgün atın”

Konya'da 17 ayrı dosyadan 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan şüpheli, saklandığı evde polis ekiplerince yapılan baskında kıskıvrak yakalandı. Firari şahıs sağlık kontrolü için getirildiği hastane çıkışında kendini görüntüleyen gazetecilere “başlığı düzgün atın” dedi. İşte haberin detayları…

İHA
Yakalanan firari suç makinesinden gazetecilere arsız söylemler: Başlığı düzgün atın

Alınan bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Konya şehir merkezinde farklı adreslerden 11 hırsızlık, kasten adam öldürme, motosiklet hırsızlığı, taksirle yaralama, suç eşyasını satın alma gibi 17 farklı suçtan 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 27 yaşındaki Galip D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik çalışmaların ardından şüphelinin, merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri belirlenen adrese yaptığı baskında Galip D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilere "başlığı düzgün atın" derken, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi.

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Yakalanan firari suç makinesinden gazetecilere arsız söylemler: “Başlığı düzgün atın”
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