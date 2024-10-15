Yakalanan firari suç makinesinden gazetecilere arsız söylemler: “Başlığı düzgün atın”

Polis ekipleri belirlenen adrese yaptığı baskında Galip D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilere "başlığı düzgün atın" derken, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi.