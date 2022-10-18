Yakalanmamak için İsrail vatandaşı olmuştu: Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar

Shmuel Bonana Dinler'in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve adının Kemal Dinler olduğu, yakalanmamak için İsrail vatandaşlığına geçip ismini değiştirdiği belirlendi. Dinler'in vatandaşlıktan çıkmadan önce 'başkalarına ait banka hesaplarını ilişkilendirilerek kredi kartı üretip ve satmaktan 30, resmi belgede sahtecilikten 1 olmak üzere 31 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, istihbarat ekiplerinin Dinler'in bağ evinde tekrar yaptığı kapsamlı aramada gizli bölmeye saklanmış 1 pos cihazı ve 1 kart kopyalama cihazı ile kopyalanmış 25 kredi kartı ele geçirdi. Ekipler, kartlardan ne kadar para çekildiğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.