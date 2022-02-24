İstanbul Polisi; Maltepe İlçesi'ne bağlı Aydın Evler Mahallesi'nde motosikletiyle uyuşturucu madde satışı yapan ve "Torbacı" olarak adlandırılan bir uyuşturucu satıcısını operasyonla gözaltına aldı. İddialara göre; uyuşturucu madde satışı yaptığı motosikletini polislere yakalanmamak için geceleri evine park eden C.Ç.'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda; 294.87 gram Kokain maddesi, 153.89 gram Metamfetamin maddesi, 18.57 gram Marihuana ve 11.76 gram sentetik uyuşturucu Bonzai ele geçirildi.











Yakalanmamak için motosikleti evine park etti! Koltuk altından bir poşet uyuşturucu çıktı | Video







Uyuşturucu maddeler; motosikletin koltuk altındaki bir poşetten çıktı. Adreste ayrıca bir ruhsatsız tabanca ve 11 mermi de bulundu. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.