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Giriş Tarihi: 8.4.2022 14:51 Son Güncelleme: 8.4.2022 16:12

Yakılan genç cinayeti, 16 yıl sonra aydınlatıldı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Yakılan genç cinayeti, 16 yıl sonra aydınlatıldı

Iğdır’da 16 yıl önce yakılarak öldürülen bir gencin dosyasını Jandarma dedektif ekipleri yeniden incelemeye aldı. 6 ay boyunca çalışan ekipler, 11 kişi tespit edildi. Soruların arından 11 kişiden 1 kişi ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da Jandarma Dedektifleri, 16 yıl önce işlenen bir cinayetin peşine düştü. 19 Ağustos 2006 tarihinde Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Aşağı Mahallesine yakılmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 18 yaşlarında bir gence ait olduğu tespit edildi. O dönemde yapılan araştırmalardan cinayeti işleyenler bulunamadı ve dosya rafa kaldırıldı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri, 2021 yılında yeniden olayın peşine düştü. Olayda 6 aylık bir çalışma sonucu cinayet hakkında bilgisi oldukları bilinen 11 kişi tespit edildi. İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'da da gerçekleşen çalışmalar sonrası düğmeye basıldı. Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 55 personelin katılımıyla 24 Mart'ta yapılan eş zamanlı operasyonda cinayet şüphelisi 11 şahıs yakalandı, şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet tarihi eser niteliğinde altın sikke ele geçirilmiştir. Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden, 4'ü serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Yakılan genç cinayeti, 16 yıl sonra aydınlatıldı
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