Yakılarak öldürülmüştü! Aile avukatı konuştu: Çocuklarının gözü önünde maktulün ölümüne sebebiyet verilmiştir

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Figen Çoban, 21 Ocak'ta evinde yanarak hayatını kaybetmişti. Çoban'ın üzerine benzin dökerek kendisini yaktığı öne sürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çoban'ın ölmeden bir gün önce iş arkadaşının attığı mesaj üzerine eşi Mehmet Çoban (44) ile tartıştığı iddia edildi. Çoban'ın ölümüyle ilgili eşinin de aralarından bulunduğu 4 şüphelinin gözaltına alınmıştı.



Figen'in eşi Mehmet Çoban, eşinin annesi Hatice Çoban, eşinin kardeşi Süleyman Çoban, komşu Vahit gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Daha sonra Figen Çoban'ın kızı Büşra Çoban da gözaltına alındı. Figen'in küçük yaştaki 2 çocuğu sosyal hizmetler tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin araştırması korkunç cinayetin failini ortaya çıkardı. Komşu Vahit, jandarma ekiplerine cinayeti gördüğünü itiraf etti. Kocası Mehmet Çoban, eşi Figen Çoban'ı yakarak öldürdüğünü itiraf etti.



BİRLİKTE HAREKET ETTMİŞLER

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri vurgulandı. Mehmet Emin Ata Çoban ve kardeşi Süleyman Çoban'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadan önce yanan cesedin fotoğrafını çektikleri de iddianamede belirtildi. Ayrıca, Mehmet Emin Ata Çoban hakkında soruşturma yürütülmesini engellemek amacıyla, olay sırasında evde olmadığına yönelik delil yaratmak için güvenlik kamerası olduğunu bildiği markete gittiği vurgulandı.

BİRİSİ BİRİLERİNİ YAKTI

Figen Çoban'ın komşusu Vahit Sarı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 'Biri, eee birisi birilerini yaktı' diye ihbarda bulunduğu, Süleyman Çoban'ın ise olayı görmesine rağmen şüphelilere konuyla ilgili konuşmamalarını söylediği de iddianame belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede sanıklardan Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban'ın 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve sanık Vahit Sarı'nın ise 'Suçluyu kayırmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE YAKILDI

Figen Çoban'ın ailesinin avukatı Kemal Ertuğrul, yaptığı açıklamada 13 Temmuz'da görülecek olan davada sanıkların haksız tahrik indiriminden yararlanmaması ve en ağır şekilde cezalandırılmaları için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Figen Çoban'ın ölümüne ilişkin açıklama yapan Av. Ertuğrul, "İlk başta verilmiş olan adli tıp raporuna göre; olay günü çok ciddi bir boyutta kafasına darbeler almış. Maktul bulunduğu yerde muhtemelen evin avlusunda hareketsiz bir şekilde yattığı, ölüp ölmediği kimse tarafından kontrol edilmemekle birlikte birde zaten tehditlerinde yer aldığı üzere Mehmet Emin Ata Çoban, orada bulunan benzini maktulün üzerine döküp çakmakla da ateşlediği yer alıyor. Bu arada işin en mehabet arz eden durumlarından biriside maktulün çocuklarının gözü önünde maktulü yakarak ölümüne sebebiyet vermiştir. Gerek raporlarda gerek tanık ifadelerinde sonradan sanıkların ifadelerinde yer aldığı üzere maktulün yanarken halen canlı olduğu, çok açık ve net bir şekilde belli olmuştur. Biz bu dosyada da her zaman olduğu gibi yargı kurumlarımıza ve adalete güvenimiz sonsuzdur" dedi.

"HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Figen Çoban'ın ailesinin avukatı Kemal Ertuğrul açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu dosyanın duruşması 13 Temmuz itibariyle yapılacak. İddianame uzunca yazılmış bir iddianame fakat olayın bütün ayrıntılarını içeriyor. Bu olay ilk başta maktulün yakınları tarafından intihar şeklinde ifade edilmiş ve kamuoyuna da o şekilde yansıtılmıştır. 3 sanık o aşamada ölenin eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi maktulün tartışma sonucu moralinin bozuk olduğu ve intihar ettiği, kendisini yaktığı şeklinde ifade verildi.

Gerçek boyutu ise çok önceden beri maktul Figen Çoban'ın eşi tarafından darba maruz kaldığı, bu konuda hiç kimseyle bu yaşadığı sıkıntıyı da paylaşmamış olması. Maktul tabiri caizse çaresiz bir kompozisyon içerisinde. Çaresiz bir şekilde yaşama zorlanması sonucunda maktulün bu cinayete kurban gitmesine neden olan eşi Mehmet Emin Ata Çoban'ın maktulün Yatağan'da çalışmış olduğu fabrikada birlikte çalıştığı evli bir iş arkadaşı tarafından kendisine gönderilen bir mesajı aralarında ilişki olma ihtimali şeklinde yorumlayarak maktule karşı baskı, hakaret ve şiddet uygulamayı sürdürmesi ve çoğaltmasıdır.

Böylesine inanılmaz bir trajediye sebep olan kişilerin bütün kadın cinayetleri davalarında olduğu gibi tutunacakları bir hukuki dal olarak tahrik indiriminden yararlanmaması için bizce de hukuken tahrik indiriminden yararlanmasına sebep olacak hiçbir unsur bu dosyada yoktur. Hiç kimse böyle bir sebepten dolayı böyle bir işe kalkışma hakkını kendinde bulamaz. En ağır şekilde cezalandırılması için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi