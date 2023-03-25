Yakınının cenazesinde kalp krizi geçirip öldü

Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan 45 yaşındaki 3 çocuk babası Adem İhtiyaroğlu, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti. Yakının cenazesinin Dereköy Mezarlığı'na defnedileceğini öğrenen 65 yaşındaki Ali Saltan, cenazeye katıldı.
İhtiyaroğlu'nun defin işlemi sırasında mezara inip tahtaları yerleştiren Ali Saltan, bir anda kalp krizi geçirerek mezara yığıldı. Etraftaki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Saltan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Saltan'ın cenazesi öğle namazını müteakip aynı mezarlıkta toprağa verildi.