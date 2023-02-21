Yakınlarının cenazesine dahi katılmadı: Bir can daha kurtarma umuduyla...

DSİ 20. Bölge Müdürlüğünde 20 yıldır ekskavatör operatörü olarak görev yapan Hançer, AA muhabirine, daha önce terörle mücadele kapsamında çukur ve sınır ötesi operasyonlarında görev aldığını, Karadeniz Bölgesi'ndeki toprak kayması ve sel afetleri yaşanan yerlerde de çalıştığını, ancak "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler kadar yıkıcı bir olaya şahitlik etmediğini söyledi.

İlk deprem sırasında evde olduğunu ve sarsıntının ardından aile fertleriyle evden birer battaniye alarak çıktıklarını anlatan Hançer, dışarı çıkınca etraftaki binaların yıkıldığını gördükten sonra hemen babasını ve ağabeylerini aradığını belirtti. Sadece büyük olan ağabeyine ulaşamadığını ifade eden Hançer, ardından iş yerine gittiğini aktardı.