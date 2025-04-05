Yakıt deposundan 21 kilo uyuşturucu çıktı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli arama kararı doğrultusunda, E.K. isimli şahsın kullandığı aracı Depin Uygulama Noktası'nda narkotik dedektör köpeği ile titizlikle aradı. Dedektör köpeğin tepki verdiği araçta yapılan incelemede, yakıt deposunun içine gizlenmiş, kıyafetlere sarılı halde 21 parça halinde toplam 17 kilo 620 gram metamfetamin ve 6 parça halinde 3 kilo 820 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 21 kilo 440 gram uyuşturucu, zehir tacirlerinin gizleme yöntemlerindeki ustalığını, ancak Hakkari polisinin tecrübe ve kararlılığı karşısında boşa çıktığını bir kez daha gösterdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.