Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yakıt deposundan zehir çıktı
Giriş Tarihi: 8.10.2021 21:31

Yakıt deposundan zehir çıktı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Yakıt deposundan zehir çıktı

Gaziantep’te polisin durdurup arama yaptığı aracın yakıt deposundan 87 kilogram eroin ve 30 kilogram afyon sakızı çıktı.

Gaziantep'te polisin takip sonucu durdurup arama yaptığı aracın deposunda 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, narkotik suçların engellenmesine yönelik yapılan takip ve çalışmalar sonucu kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen bir aracı otoban şehir girişinde durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette paketler halinde 87 kilogram eroin ve 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak aracın sürücüsü gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yakıt deposundan zehir çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA