Yakıt deposundan zehir çıktı

Gaziantep'te polisin takip sonucu durdurup arama yaptığı aracın deposunda 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, narkotik suçların engellenmesine yönelik yapılan takip ve çalışmalar sonucu kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen bir aracı otoban şehir girişinde durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette paketler halinde 87 kilogram eroin ve 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak aracın sürücüsü gözaltına alındı.