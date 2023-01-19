Yakıtı biten otomobilden inen 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Gümüşdere mevkisinde saat 20.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Edirne yönüne yanında arkadaşı Mehmet Şanal ile birlikte giden Hasan Öztürk'ün kullandığıhafif ticari aracın yakıtı bitti. Öztürk, aracı otoyolda sol şeride park ettikten sonra iki arkadaş aşağı inerek yol kenarında beklemeye başladı. Bu sırada aynı yöne giden Ramazan Yaprak'ın kullandığı otomobil Hasan Öztürk ile Mehmet Şanal'a çarptı. Otomobilin altında kalan iki arkadaş metrelerce sürüklendi.