Yaktığı anızda yanarak can verdi

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Ufuk Sokak üzerinde oturan Hasan Hüseyin Gökbayrak, evinin yakınındaki kuru otlardan oluşan anızı yakmak istedi. Ancak alevler kısa sürede yayılarak ağaçlara doğru ilerledi. Kürekle alevlerin yayılmasını önlemek isteyen yaşlı adam dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Alevlerin arasında kalan ve yanarak can veren Hasan Hüseyin Gökbayrak'ı yerde hareketsiz yatarken gören bir durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Hasan Hüseyin Gökbayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gökbayrak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.