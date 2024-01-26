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Giriş Tarihi: 26.1.2024

Yaktığı soba canından etti

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Yaktığı soba canından etti
Ardahan Sanayi sitesindeki bir iş yerinde çalışan 28 yaşındaki Oğuz Topçu, önceki gün sobayı yakmak için döktüğü yanıcı maddenin aniden alev alması sonucu ağır yaralandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Topçu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar yayınladığı taziye mesajında, "Geçirdiği elim bir kaza sonucu rahmetli olan genç kardeşimiz Oğuz Topçu'nun vefatı bizleri derinden üzmüştür. Kardeşimize Allah'tan rahmet, Topçu ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

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Yaktığı soba canından etti
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