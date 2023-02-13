Yalan İle İlgili Ayetler – Kuran’da Yalanla İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Yalan ile ilgili ayetlerde genelde, Müslümanları doğruyu söylemeye ve adil davranmaya teşvik etmektedir. Aynı zamanda yalan söylemenin hoş karşılanmadığını da ifade etmektedir. Kuran'da yalan söylemenin günahı hangi ayette geçiyor sorusuna cevap vermek gerekirse de, "Nisa Suresi, 112. Ayet" cevabının verebiliriz. Yalan ile ilgili ayetler ve meallerini aşağıdaki yazımızda listeledik. Hadi gelin yalan ile ilgili ayetleri beraber inceleyelim.

Kuran'da Yalanla İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Kur'an, doğru sözlülük ve yalana karşı duruşu önemseyen birçok ayet içermektedir. İşte bu ayetlerden bazıları:

"Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru sözlü olun." (Ahzab Suresi, 33:70)

Bu ayet, Müslümanlara doğru sözlülüğü ve Allah'a karşı saygılı olmayı hatırlatır.

"Yalancılar yeryüzünde fesat çıkarmak isterlerken, Allah onların hilelerini boşa çıkarır." (Rad Suresi, 13:42)

Bu ayet, yalancıların kötü niyetlerinin sonunda başarısız olacaklarını belirtir.

"Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınızın aleyhine de olsa, adaleti titizlikle ayakta tutun." (Nisa Suresi, 4:135)

Bu ayet, Müslümanları, doğruyu söylemek ve adil davranmak için cesaretlendirir.

"Ey insanlar! Sözlerinizde yalan uydurmayın." (Ahzab Suresi, 33:70)

Bu ayet, yalana karşı uyarmakta ve doğruyu söylemeye teşvik etmektedir.

"Allah yalancıları sevmez." (Al-i Imran Suresi, 3:32)

Bu ayet, yalan söylemenin Allah tarafından hoş görülmediğini belirtir.

"Yalan söylemekten sakının, çünkü yalanlık, doğru yoldan saptırır." (Hac Suresi, 22:30)

Bu ayet, yalanın yanlışlığını ve insanları doğru yoldan saptırabileceğini vurgular.

"Allah, yalancıların yaptıklarını görür." (Ali İmran Suresi, 3:116)

Bu ayet, yalancıların eylemlerinin Allah tarafından görüleceğini hatırlatır.

"İnananlar kardeştirler, öyleyse kardeşleriniz arasında barışı sağlayın." (Hucurat Suresi, 49:10)

Bu ayet, Müslümanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurmasını ve yalan söyleyerek aralarındaki barışı bozmamasını teşvik eder.

"Allah'a yemin ederken doğru olun." (Maide Suresi, 5:89)

Bu ayet, yemin etmek isteyenlerin yalan yerine doğru sözlü olmalarını istemekte ve yeminin önemini vurgulamaktadır.

"Doğru sözlü olunuz ki, Allah sizin amellerinizi kabul etsin." (Tevbe Suresi, 9:119)

Bu ayet, doğru sözlülüğün, Allah'ın insanların amellerini kabul etmesi için önemli olduğunu vurgular.

"Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse, onu araştırın." (Hucurat Suresi, 49:6)

Bu ayet, Müslümanları, yalan haberlerin yayılmasını engellemek için doğruyu araştırmaya teşvik etmektedir.

"Birbirinizle aldatışarak mallarınızı çalmayın." (Bakara Suresi, 2:188)

Bu ayet, insanların dürüst olmalarını ve başkalarının mallarını aldatıcı yollarla çalmaktan kaçınmalarını hatırlatmaktadır.

"Yalancılar, inkar edenler ve zâlimler Allah tarafından lanetlenmiş kişilerdir." (Ahzab Suresi, 33:57)

Bu ayet, yalan söylemenin, inkar etmenin ve zulüm yapmanın Allah tarafından hoş karşılanmayacağını ve lanetleneceğini belirtmektedir.

"Doğru söyleyin, doğruyu uygulayın. Belki Allah'ın rahmeti sizin üzerinize iner." (Araf Suresi, 7:199)

Bu ayet, Müslümanları doğru söylemeye ve doğruyu uygulamaya teşvik etmekte ve bu davranışların Allah'ın rahmetini kazanmalarına yardımcı olabileceğini hatırlatmaktadır.

Kur'an'daki bu ayetler, yalan söylemenin hoş karşılanmadığını ve doğru sözlülüğün önemini vurgulamaktadır. Müslümanlar, bu ayetleri örnek alarak doğruyu söylemeyi ve adaleti korumayı sürdürmelidirler. Kur'an, yalan söylemenin insanları kötüye götürebileceğini ve doğru sözlülüğün önemini hatırlatan birçok ayet içermektedir. Bu ayetler, insanların dürüst olmalarını ve başkalarını aldatmaktan kaçınmalarını, doğruyu söyleyerek adaleti korumalarını ve yalan söylemenin kötü sonuçlarından kaçınmalarını teşvik etmektedir.