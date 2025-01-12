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Giriş Tarihi: 12.1.2025

Yalancı bahar bitti fırtına ve kar kapıda

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yalancı bahar bitti fırtına ve kar kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kıyı Ege bölgelerinde kuvvetli yağış ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısında bulundu. İstanbul'da 3 gündür bahar günlerini aratmayan havalar yerini yağışlara bıraktı. 14 dereceleri gören termometreler bir günde 5 derecelik düşüş gösterdi. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli sağanak, Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Perşembe gününe kadar Trakya'da ve İstanbul'da etkili olacak sağanak yağışların 10 gün sonra kar yağışlarını da beraberinde getirebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 26.8 derece ile Erzurum, en yüksek sıcaklık ise 26 derece ile Kastamonu İnebolu'da ölçüldü.

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Yalancı bahar bitti fırtına ve kar kapıda
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