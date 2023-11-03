Tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte Ferit'in kaç çocuğu olacağı, Pelin'in bebeğinin kimden olduğu ve Sultan'ın çocuğu Ferit'ten mi gibi sorular gündeme geldi. Yeni sezona başlayan dizide Pelin'in senaryoya sonradan tekrar dahil olmasıyla seyirci bir şok yaşamıştı. Peki, PElin neden geri döndü? İşte, gerçek hayat hikayesine göre seyirciyi şok edecek o detay...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi birçok ünlü oyuncunun yer aldığı dizinin, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama olduğu Gülseren Budaycıoğlu tarafından açıklanmıştı.

Yalı Çapkını'nın yayımlanan son fragmanın ardından, kafalar iyice karıştı. Geçtiğimiz günlerde diziye yeniden dönen Pelin'in hamileliği ortalığı fena karıştırmıştı. Şimdi ise sıra Sultan'da...

Sultan'ın tüm gerçekleri itiraf etmesi, yalıda büyük bir yankı uyandırıyor. Ferit'in ilk deneyimini Sultan'la yaşaması sonucu kafalar karıştı. Seyirci Ferit'in ikinci bir çocuğu mu ortaya çıkacak merak ediyor. Gerçek hayat hikayesinde Ferit'in çocuğunun annesi bakın kim çıkacak...

Seyran'ın olayları öğrenmesi sonucunda Ferit'e gerçekleri soruyor. Olaylar karşısında sessiz Kalan Ferit kafaları karıştırdı.

Öte yandan da Suna ve Kaya'nın evlilik haberi büyük ses getirdi. Seyran'ın bu evliliğe destek değil de köstek olacağı apaçık ortada.

PEKİ FERİT'İN 2 ÇOCUĞU MU VAR? SULTAN'DAN ÇOCUĞU ÇIKACAK MI?

Bir varsayıma göre Ferit'in 2. çocuğu sultan'dan değil de sarhoş olduğu bir gecede birlikte olduğu Talih'ten olacağı konuşuluyor. Diziden ayrılan Yalı Çapkını'nın Talih'i cemre Gümeli diziden ayrılmıştı. Bu yorum sonrasında diziye Pellin gibi geri mi dönecek merak ediliyor.

Reytinglerde düşüş yaşayan dizide bir sonraki adım ne olacak merak konusu oldu.