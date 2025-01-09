Yalı İhsan Zini Camii'nin ve Yayla Mahallesi Merkez Camii'nin temeli atıldı! Ergün Turan: “Yapılan bütün camiler, bağışçılarımızın kendi bağışları ile yapılıyor”

Fatih Belediyesi ile İhsan Zini Sosyal Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde Yenikapı'da inşa edilen Yalı İhsan Zini Camii'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İhsan Zini Sosyal Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleri ve mahalleli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda vakıf yöneticileri İhsan Zini ve Hakan Zini birer konuşma yaptı.

Ardından konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "1453'ten 110 yıl önce bu karşı taraflar, ecdadımızın yönetimi altındaydı. Topkapı, Zeytinburnu itibariyle o genelde de ecdadımız vardı. Fatih, fethin müjdelenen yeri. Ecdadımız bu topraklarda kaldığı yüzyıllar içerisinde eserler bırakmış. Belediye başkanı olunca bazı sırlar gördüm" dedi. Başkan Turan, "Bu ufacık alanda 400'e yakın cami var onlarca medrese var. Fatih'te 12 bin tane kültürel eser var. Allah İhsan Amca'dan razı olsun. Biz bu ihya camileri yaparken şu ana kadar hiçbir camiyi kamu parasıyla yapmıyoruz. Yapılan bütün camiler, bağışçılarımızın kendi bağışları ile yapılıyor. Bunu önemli bir hayır olarak görüyoruz. Hayırsever İhsan Amcamızı değerli evladını ve ailesine teşekkür ediyoruz" dedi. Caminin inşaatının bu yıl içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

SULTANGAZİ YAYLA MERKEZ CAMİİNİN TEMELİ DE DUALARLA ATILDI

Sultangazi Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi Merkez Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İstanbul İl Müftü Yardımcısı İsa Aktaş, Sultangazi İlçe Müftüsü Hadi Keskin, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol konuşmaları yapıldıktan sonra okunan dualarla birlikte ise butona basıldı. Törene gelen vatandaşlar Yayla Mahallesi Merkez Camii Derneği'ne caminin yapımı için bağışta bulundu. Turgay Altıntaş isimli bir vatandaş ise caminin 2 minaresini yaptırmayı üstlendi. Başkan Dursun, inşaat alanında yetkililer ile konuşarak süreç hakkında bilgi aldı. Törende ilgiyle karşılanan Abdurrahman Dursun, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi. Yayla Mahallesi Merkez Camii'nin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

ABDURAHMAN DURSUN, "YAYLA ÇOK FARKLI MAHALLE OLACAK"

Törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Yayla Mahallesi'nde Merkez Camii'nin temel atma törenindeyiz. Uzun zamandır hem mülkiyet hem planlama soruları olduğu için bekliyorduk. Artık bu sorunlar bitti. Yaklaşık 40 gün önce hafriyatını almıştık. Bugünde temel atma törenindeyiz. Bu süreçte çok kişinin katkısı oldu. İbadet yerleri daha çok vatandaşlarımızın desteğiyle yürüyen işler. Biz 'Bismillah' deyip destek verdik ama camilerimizin inşasında emeği var. Cami bitene kadarda Sultangazililerden bu desteği bekliyoruz. Yayla Mahallesi'ne çok güzel bir kültür merkezi yapıyoruz. Okullarımızın yapımı da devam ediyor. Yol ile ilgili olan problemlere çözüm olarak inşaatı devam eden yollarımız var. İmar ve mülkiyet problemlerini de çözüyoruz. Yayla çok daha farklı bir mahalle olacak. Sultangazililerin her daim yanındayız. Onların desteğiyle yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.