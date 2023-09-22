İnönü’nün yeğeni yalıda savcıyı vurmuştu: Bilirkişi raporu savunmasını çürüttü!

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Üsküdar'da geçen yıl mayıs ayında yaşanmış, balık tutmak için merhum Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait Kandilli'deki Edip Efendi Yalısı'nın yan tarafına giden Gebze Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, başına isabet eden saçmayla yaralanmıştı.
İKİ AYRI KRİTİK NOKTA ÇIKTI
Sevinç İnönü'nün yalıda yaşayan yeğeni Burak Mengenecioğlu'nun "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, olay yerinde sanık Mengenecioğlu'na olay anını canlandırdı. Bilirkişi dosyaya dikkat çeken bir keşif raporu sundu. Keşifte Mengenecioğlu'nun "Atışı buradan yaptım" ve Cengiz'in "Atış başka yerden yapıldı" dediği noktalar inceleme altına alındı.
"GÖRÜLEBİLİR AÇIDA"
Sanığın iddia ettiği noktada bilirkişi, ateş edilen yer ile savcı Cengiz'in vurulduğu nokta arasındaki mesafenin 25 metre 53 santim olduğunu belirtti. Cengiz'in gündüz vakti yüksekliği ve görülebilir açıda olması, gece ise suçun işlendiği saatlerde bulunduğu ortamın yeterli ışık olmaması durumunda karartı şeklinde görülebileceği aktarıldı. Böylelikle Mengenecioğlu'nun "Silahı denemek için denize doğru ateş açtım, kimseyi görmedim" savunması çürümüş oldu.
5 METRELİK YAKIN MESAFE
Ancak Savcı Cengiz, sanığın gösterdiği noktadan değil, daha yakın bir mesafe olan çamaşır eşya odasından ateş edildiğini aktardı. Bilirkişi o noktayı da inceledi ve sanığın ateş ettiği yerden savcının vurulduğunu söylediği nokta arasındaki mesafe 5 metre 62 santim olarak ölçüldü. Bu durumda ise savcının gündüz görülebilir konum ve mesafede olduğu, olayın oluş itibariyle akşam karanlığı ve yeterli ışık olmaması durumunda da yine karartı şeklinde görülebileceği ifade edildi.
SAVCININ DEDİĞİ NOKTANIN ETKİSİ DAHA FAZLA
Mengenecioğlu ve Savcı Cengiz'in söylediği noktalardan yapılan atışlarla yaralama olasılıklarının değerlendirildiği raporda; Savcı Cengiz'in dediği noktadan yapılan atışın mesafe ve görüş açısına göre vücuda isabeti, etkisi yönünden daha fazla olabileceği kanaatine varıldığı aktarıldı. Dosyaya giren bu raporun ardından mahkemenin vereceği karar merak konusu.