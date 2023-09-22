İnönü’nün yeğeni yalıda savcıyı vurmuştu: Bilirkişi raporu savunmasını çürüttü!

5 METRELİK YAKIN MESAFE

Ancak Savcı Cengiz, sanığın gösterdiği noktadan değil, daha yakın bir mesafe olan çamaşır eşya odasından ateş edildiğini aktardı. Bilirkişi o noktayı da inceledi ve sanığın ateş ettiği yerden savcının vurulduğunu söylediği nokta arasındaki mesafe 5 metre 62 santim olarak ölçüldü. Bu durumda ise savcının gündüz görülebilir konum ve mesafede olduğu, olayın oluş itibariyle akşam karanlığı ve yeterli ışık olmaması durumunda da yine karartı şeklinde görülebileceği ifade edildi.