Yalıdaki soygunu 1.5 yıl önce planlamışlar

Sarıyer'de NAB Holding'in yönetim merkezinin bulunduğu Memduh Paşa Yalısı'nda 9 Haziran'da gerçekleşen ve 130 milyon liralık döviz ve ziynet eşyasının çalındığı olayın 1.5 yıl önceden planlandığı ortaya çıktı. Polisin tespitlerine göre soygunu gerçekleştiren şüphelilerden Ahmet Yıldız, 1.5 yıl önce güvenlik görevlisi olarak işe başladı. Yıldız'ın gece vardiyasında çalıştığı 9 Haziran saat 03.30'da soygun için düğmeye basıldı.Yıldırım alarmları kapattı ve maskeli 4 kişi daha önce Bulgaristan'dan getirtilen kamyonetle yalıya gelerek soygunu gerçekleştirdi. Soygunu gerçekleştiren şüphelilerden B.Ç., Y.B., A. A. ve M.Ş. ile kendilerine yardım eden 4 kişi yakalandı. 6 suç kaydı bulunan Ahmet Yıldız ve Serdar Canpolat ise aranıyor.