Vahşi cinayete kurban giden Nuray’ın teyzesi: Yalnız olmadığımızı hissettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şiddet mağduru kadınların aileleri ile bir araya geldiği Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki iftara, Nuray'ın teyzesi Nur Çevik de katıldı. Erdoğan ailelerle birebir görüşerek, hayatını kaybeden genç kız ve kadınların ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şiddet mağduru tüm kadınları tazimle yad ettiğini belirterek, "Şule'ye, Nuray'a, Azra'ya, Dilek'e, Sıla'ya, Dilara'ya, Başak'a, Sezen'e, Emine'ye, Pınar'a, Müzeyyen'e, Özgecan'a, Hatice'ye, Hafize'ye ve diğer tüm şiddet mağduru kızlarımıza, kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Anneleri, babaları, kardeşleri ve diğer yakınları olarak sizlerin yaşadığı kaybın acısını tarif etmek elbette mümkün değildir. Ülkemizde şiddet mağdurları ve kadın cinayetleri konusunda hayli yüksek hassasiyet oluşmaya başlaması tek teselli kaynağımızdır" dedi.
'KRAVAT, İYİ HAL İNDİRİMİ OLMASIN'
Teyze Nur Çevik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddette yeni yasal düzenlemelerin yapılacağı yönündeki açıklamalarının aileleri rahatlattığını söyledi.
Katilin en ağır cezayı alması yönünde taleplerinin olduğunu belirten teyze Çevik, "İndirimlerden faydalanmasını istemiyorum. 'Kravat takıp, pişmanım' dedikten sonra indirime gidiyor. Bir caninin iyi hal durumu olamaz. Ben en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. İndirime gitmesini istemiyorum. Cumhurbaşkanı indirim ve iyi halden yararlanılmayacağını ve bunların kaldırılacağını söyledi. Bu bizim için büyük rahatlama. Yeni yasalar getirildiğini söyledi. İnşallah bundan sonra hiçbir suç cezasız kalmayacak, kravata dayalı iyi hal indirimi olmayacak. Biz de yargıda en ağır cezayı almasını talep ettik. Kızımızı getirmeyecek ama o insanın içeride olup cezasını çekmesi içimizi rahatlatacak" diye konuştu.
MAĞDUR AİLELERRİN HEPSİ ORADA İDİ
Teyze Nur Çevik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını samimi bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı'nın orada isimleri okurken bile Nuray'ın adının geçmesinin kendileri için inanılmaz olduğunu da belirten Teyve Çevik, "Bizim için çok büyük bir şeydi. Çok duygulandık. Lütfen indirime gidilmesin, yapan kişi cezasını çeksin. Öleni geri getirmeyecek ama bir nebze de olsa aileleri rahatlatacak" dedi.
'TRAFİK POLİSİ OLMAK İSTİYORDU'
Nuray'ın deli dolu bir genç olduğunu anlatan Çevik, "Canı acıdığı zaman bile gülerdi. Hiçbir zaman kötü düşünmeyen bir çocuktu. Hayallerimiz vardı. Beraber tatile çıkıp her şeyi geride bırakacaktık. Okuluna devam etmek istiyordu. Özellikle trafik polisi olmak istiyordu. Bütün hayallerimiz yarım kaldı. Heyecanla çeyiz hazırlıyordu. Sürekli bana gelinlik fotoğrafları atıyordu. Her şeyi pozitif düşünüyordu" diyerek ona olan özlemini dile getirdi.