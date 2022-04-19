Vahşi cinayete kurban giden Nuray’ın teyzesi: Yalnız olmadığımızı hissettik

Katilin en ağır cezayı alması yönünde taleplerinin olduğunu belirten teyze Çevik, "İndirimlerden faydalanmasını istemiyorum. 'Kravat takıp, pişmanım' dedikten sonra indirime gidiyor. Bir caninin iyi hal durumu olamaz. Ben en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. İndirime gitmesini istemiyorum. Cumhurbaşkanı indirim ve iyi halden yararlanılmayacağını ve bunların kaldırılacağını söyledi. Bu bizim için büyük rahatlama. Yeni yasalar getirildiğini söyledi. İnşallah bundan sonra hiçbir suç cezasız kalmayacak, kravata dayalı iyi hal indirimi olmayacak. Biz de yargıda en ağır cezayı almasını talep ettik. Kızımızı getirmeyecek ama o insanın içeride olup cezasını çekmesi içimizi rahatlatacak" diye konuştu.