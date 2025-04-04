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Giriş Tarihi: 4.4.2025 14:27 Son Güncelleme: 4.4.2025 14:35

İstanbul Şişli'de faciadan dönüldü: Yalnız yaşadığı evi ateşe verdi!

İstanbul Şişli’de tek başına yaşadığı öğrenilen psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Serdar A. isimli şahıs evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken Serdar A. gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Şişli’de faciadan dönüldü: Yalnız yaşadığı evi ateşe verdi!

Olay, saat 11.00 sıralarında, Gülbahar Mahallesi Harman Yolu Üst Sokağı'nda 3 katlı bir binada meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Serdar A. yalnız yaşadığı evi ateşe verdi.

Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri evini ateşe verdiği iddia edilen Serdar A.'yı gözaltına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul Şişli'de faciadan dönüldü: Yalnız yaşadığı evi ateşe verdi!
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