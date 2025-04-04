İstanbul Şişli’de faciadan dönüldü: Yalnız yaşadığı evi ateşe verdi!

Olay, saat 11.00 sıralarında, Gülbahar Mahallesi Harman Yolu Üst Sokağı'nda 3 katlı bir binada meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Serdar A. yalnız yaşadığı evi ateşe verdi.

Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri evini ateşe verdiği iddia edilen Serdar A.'yı gözaltına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.