Alzheimer hastası kadın soba yerine buzdolabını yaktı, canından oldu

Giresun merkeze Boztekke köyünde yaşayan 81 yaşındaki alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, iddiaya göre yalnız yaşadığı evde sobayı yakmak istedi. Yılmaz, soba yerine buzdolabına koyduğu odunları ateşe verdi. Evi kısa sürede yoğun duman sardı. Yangını fark eden komşuları İtfaiye ve polise haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin mücadelesiyle yangını kısa sürede söndürüldü. Ekipler tarafından evde yapılan incelemede 81 yaşındaki Hayriye Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.