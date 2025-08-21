Haberler Yaşam Haberleri Yalnız yaşayan şahıs kardeşi tarafından evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 21.8.2025 12:14 Son Güncelleme: 21.8.2025 12:30

Yalnız yaşayan şahıs kardeşi tarafından evinde ölü bulundu

İstanbul Şişli’de yalnız yaşayan Gökmen Yıkılkan (49), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinin salonunda ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Yıkılkan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan şahısın ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği kaydedildi. Şüpheli ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yalnız yaşayan şahıs kardeşi tarafından evinde ölü bulundu

Olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bulunan binadaki dairede yalnız yaşayan Gökmen Yıkılkan'dan yakınları bir süre haber alamadı. Yılkınkan'ın evine gelen ağabeyi Hacı Yıkılkan (53), çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi. Kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gören Yıkılkan'ın ağabeyi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Gökmen Yıkılkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında Yıkılkan'ın vücudunda darp ve bıçak yarası izine rastlanmadı. Yıkılkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yalnız yaşayan şahıs kardeşi tarafından evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz