Haberler Yaşam Haberleri Kilis'te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 7.8.2023 17:10 Son Güncelleme: 7.8.2023 17:36

Kilis'te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kilis'te yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.

İbrahim GÜNEŞ
Kilis’te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kilis'in Okçular Mahallesi Şörhabil Caddesi No 5 sayılı ikametinde yalnız yaşayan Fahri Yorat (74) ölü bulundu. Fahri Yorat'ın ikametinde yalnız yaşadığı, çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen kapıyı açmadığı öğrenildi.

Son olarakta ailesinin birkaç gündür haber alamayınca Fahri Yorat'ın evine geldiği, ikametinde ölü bulunduğu öğrenildi. Çöp eve dönüşen ikamette, belediye tarafından temizlik çalışması yapılırken, Fahri Yorat'ın cenazesi otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Adana Kozan'da korkutan deprem
Akaryakıta zam üstüne zam
CHP'deki Genel Başkanlık krizine İlgezdi de katıldı: İmamoğlu'na değişimi sordum "Bilmiyorum" dedi
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Son dakika: Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var
Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB mesajı: Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz
Kılıçdaroğlu'na rakip olan İmamoğlu yine yollara düştü! Vatandaş isyan etti
Sosyal medya zombileri gerçeğin çölünde
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hasta olan eşini terk etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilis'te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA