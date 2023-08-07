Kilis’te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kilis'in Okçular Mahallesi Şörhabil Caddesi No 5 sayılı ikametinde yalnız yaşayan Fahri Yorat (74) ölü bulundu. Fahri Yorat'ın ikametinde yalnız yaşadığı, çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen kapıyı açmadığı öğrenildi.
Son olarakta ailesinin birkaç gündür haber alamayınca Fahri Yorat'ın evine geldiği, ikametinde ölü bulunduğu öğrenildi. Çöp eve dönüşen ikamette, belediye tarafından temizlik çalışması yapılırken, Fahri Yorat'ın cenazesi otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.