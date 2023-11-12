İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, yalnızlık öldürüyor. UK Biobank'ın 450 bini aşkın kişiyle yürüttüğü araştırmaya göre, sosyal hayat hastalık riskini azaltıp ömrü uzatıyor. Çalışmada, uzun süre sevdiklerini görmeyenlerin herhangi bir nedenle ölme olasılığının yüzde 77 daha fazla olduğu vurgulandı. Yalnız yaşamak ve hissetmenin, sevdikleriyle az görüşmenin kalp hastalığı ve felç gibi ciddi hastalıklara kapı araladığına dikkat çekildi. Erken ölüm riskini azaltmak için ayda en az bir kez arkadaşlarla ve aileyle görüşülmesi gerekiyor.