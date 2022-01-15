Yalova’da Aysel Şendirekler’e çöp kamyonu çarpmıştı! Minik Aysel toprağa verildi!

Aysel yaralanırken, Ahmet Tanju Gürleş de kaza yerinden ayrıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Şendirekler'i ambulansla özel hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Şendirekler, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Aysel Şendirekler, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Çöp kamyonu sürücüsü Ahmet Tanju Gürleş ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.