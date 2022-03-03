Yalova’da deprem olmadan evler yıkılıyor

YALOVA merkez Bayraktepe Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 bina, zeminde yaşanan problem nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bina ve yollarda çatlaklar oluşması üzerine 10 ailenin korkarak evlerini terk ettiği binalar adeta Pizza Kulesi'ni andırdı. Gidecek yer bulamayan vatandaşlar ise göçük sesleriyle her an deprem kabusunu yaşıyor. 6 sokakta binalar yan yatmaya yüz tuttu. Çatlamalar, yarıkların oluştuğu binalarda taşıyıcı kolonlar bile birbirinden farklı yönlere hareket etti. Son 1 yılda arttığı belirtilen zemin hareketliliği nedeniyle binalar doğu, batı, güney ve kuzeye yönlerinde yıkılmaya başladı. Bazı binalar arasındaki 4-5 metre uzaklıklar yarım metreye kadar düştü. Vatandaşlar e korku içinde evlerinde yaşadıklarını söyledi. İHA