Yalova’da şoke eden çoban cinayeti 8 yıl sonra çözüldü!

Ekipler, 2011-2012 yıllarında maktulün yanında çoban olarak çalışan A.Ö'nün aynı sürüde kendisine ait 5-6 adet küçükbaş hayvanının bulunduğunu, hayvanları maktul ile otlatırken Bursa-Yalova kara yolunda araç çarpması sonucu A.Ö'ye ait 4 hayvanın telef olduğu bilgisine ulaştı.