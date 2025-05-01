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Giriş Tarihi: 1.5.2025 22:02 Son Güncelleme: 1.5.2025 22:44

Yalova’da uyuşturucu operasyonu 3 kişi tutuklandı!

Yalova'da narkotik ekipleri, şüpheli iki otomobili durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği Zeytin’in arama yaptığı otomobillerden, 140 kilogram uyuşturucu madde ve 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yalova’da uyuşturucu operasyonu 3 kişi tutuklandı!

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında, İzmir'den yola çıkan ve Yalova'ya seyir halinde olan 35 plakalı 2 otomobilde uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığını tespit etti.

Narkotik maddeler arama köpeği olan hassas burunlu Zeytin'in de katıldığı operasyonda 2 otomobil durduruldu. Şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde gerçekleştirilen aramalarda, 5 parça halinde toplam 139 kilo 700 gram sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin maddesini ve 4 parça halinde dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirdi. Araçlarda bulunan Ö.E., B.Y. ve U.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yalova’da uyuşturucu operasyonu 3 kişi tutuklandı!
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