Yalova’da uyuşturucu operasyonu 3 kişi tutuklandı!

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında, İzmir'den yola çıkan ve Yalova'ya seyir halinde olan 35 plakalı 2 otomobilde uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığını tespit etti.

Narkotik maddeler arama köpeği olan hassas burunlu Zeytin'in de katıldığı operasyonda 2 otomobil durduruldu. Şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde gerçekleştirilen aramalarda, 5 parça halinde toplam 139 kilo 700 gram sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin maddesini ve 4 parça halinde dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirdi. Araçlarda bulunan Ö.E., B.Y. ve U.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.