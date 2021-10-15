Yalova’da vahşet! Şizofren amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü

Amcası hastaydı Ama birbirlerini çok severlerdi. Ne olduysa işte hiç bilinmeyen şekilde çocuğa saldırdı. Tedavi görmüştü. Sonra tedaviyi reddetmişti. Doktora gitmiyordu. Bir hap kullanıyordu onu da bıraktı. Ne kadar sureyle bıraktığını da bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.